Военная помощь Украине превращается для Финляндии в незаконный оборот оружия. Оно всплывает на территории других стран, сообщают местные СМИ. Переданное вооружение оказывается в руках бандитов Швеции, Дании, Нидерландов, попадает и к местным преступникам в Финляндии. Об этом заявляет Национальное бюро расследований. Речь идет о штурмовых винтовках, пистолетах, гранатах и даже дронах. При этом, как отмечается, оружие сначала приходит на территорию, подконтрольную Киеву, там разворовывается и затем отправляется назад.