В Финляндии учителя обучаются самообороне из-за агрессивного поведения учеников

Учителя в Финляндии проходят курсы по самообороне, чтобы защищаться от учеников.

Школьники нередко угрожают преподавателям расправой, оскорбляют, бросают в них вещи, пинают и даже плюют, сообщает местное СМИ. Чтобы справится с подобной агрессией, педагогов обучают психологическим и силовым приемам. Их цель - максимально безопасно и быстро успокоить ученика.