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В Финляндии учителя обучаются самообороне из-за агрессивного поведения учеников

Учителя в Финляндии проходят курсы по самообороне, чтобы защищаться от учеников.

Школьники нередко угрожают преподавателям расправой, оскорбляют, бросают в них вещи, пинают и даже плюют, сообщает местное СМИ. Чтобы справится с подобной агрессией, педагогов обучают психологическим и силовым приемам. Их цель - максимально безопасно и быстро успокоить ученика.

Медиа приводит и статистику: порядка 80 % педагогов сталкивались с насилием или угрозами в свой адрес в течение трудовой карьеры: 60 % случаев происходили в начальной школе, а 40 % - в средней.

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