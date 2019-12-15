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В Финляндии все четыре партии парламентской коалиции возглавляют дамы
В Финляндии власть захватили женщины. Это фото четырех статных красавиц пользователи соцсетей пересылают друг другу уже неделю. Все четыре партии парламентской коалиции возглавляют дамы.Одна из них - Санна Марин - стала новым премьер-министром. Причем, самым молодым в мире. Ей всего 34 года. В медиа Марин называют политиком поколения Instagram - в своем аккаунте она активна, делится не только фотографиями с официальных мероприятий, но и личными - снимками дочери и кадрами из романтических путешествий с мужем. Примечательно, что в правительстве Финляндии представительницы прекрасного пола занимают теперь 11 из 19 постов.
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