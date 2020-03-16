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В Финском заливе спасли брошенного детеныша балтийской нерпы

В Финском заливе зоозащитники спасли брошенного детеныша редкой балтийской нерпы. Кроху заметили на небольшой льдине местные жители и позвонили волонтерам. Когда те приехали, нерпа уже спустилась в воду. Опытные спасатели, прочесав береговую линию, нашли изможденную девочку. Оказалось, она совсем недавно родилась и весит менее пяти килограммов.

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