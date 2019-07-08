В Франкфурте-на-Майне прошла операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны

500-килограммовый снаряд обнаружили во время строительных работ недалеко от здания штаб-квартиры Европейского центрального банка. Власти экстренно эвакуировали целый район города: дома покинули 16 тысяч человек, вывезли пациентов из местной клиники, было остановлено движение транспорта. Бомбу успешно обезвредили, местным жителям разрешили вернуться в свои жилища.