До "Телеграма" добрались немецкие власти. В ФРГ популярному мессенджеру грозит огромный штраф и даже блокировка. Об этом сообщает немецкое издание "Дер Шпигель". Министерство юстиции Германии требует, чтобы "Телеграм" подчинился закону и начал передавать пользовательские данные следователям, а также оперативно удалять преступный контент. Впрочем, представители "Телеграма" на связь с Берлином не выходят. Федеральное управление юстиции открыло дело, согласно которому мессенджеру грозит штраф до 55 млн евро. Правда, от кого будут требовать деньги, пока не ясно. В худшем случае приложение могут заблокировать на территории ФРГ вовсе. Кстати, Министерство внутренних дел Германии классифицировало "Телеграм" как "проблемный канал". А издание "Дер Шпигель" от себя добавило: мессенджер Дурова - возможно, самое опасное приложение в мире.



