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В Гааге полиция жестко задерживает мирных демонстрантов, применяя дубинки и грубую физическую силу

Очередные кадры - из оплота демократии и прав человека. Пользователь Twitter поделился видео работы европейских полицейских: предположительно, во время разгона массовой акции протеста полиция жестко задерживает мирных демонстрантов, применяя дубинки и грубую физическую силу.

Интересен и тот факт, что вокруг задерживаемого кружит конная полиция. По сообщению очевидца, правоохранители не хотели, чтобы их методы работы остались запечатленными на видео. Хотя в любом случае западные политики дружно скажут: "Ну это же другое!"

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