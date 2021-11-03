В Гааге полиция жестко задерживает мирных демонстрантов, применяя дубинки и грубую физическую силу

Очередные кадры - из оплота демократии и прав человека. Пользователь Twitter поделился видео работы европейских полицейских: предположительно, во время разгона массовой акции протеста полиция жестко задерживает мирных демонстрантов, применяя дубинки и грубую физическую силу.



Интересен и тот факт, что вокруг задерживаемого кружит конная полиция. По сообщению очевидца, правоохранители не хотели, чтобы их методы работы остались запечатленными на видео. Хотя в любом случае западные политики дружно скажут: "Ну это же другое!"