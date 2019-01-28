Снова газ. В Гааге взрыв бытового газа привел к частичному обрушению трехэтажного жилого дома. Спасены девять человек, из них троих спасателям пришлось доставать из-под завалов. Под обломками до сих пор остается 28-летний мужчина. С ним пожарные держат связь по телефону. Операция проводится в непростых условиях - сохраняется опасность полного обрушения дома. Жителей соседних зданий эвакуировали.