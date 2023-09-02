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В Габоне военные открыли внешние границы государства
В Габоне военные открыли внешние границы государства, закрытые 30 августа в первые часы госпереворота, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Габон открывает сухопутные, морские и воздушные границы. Соответствующее решение вступает в силу немедленно, заявил Манфумби, выступая по национальному телевидению. Официальный представитель захватившего власть в стране Комитета по переходному периоду и восстановлению институтов добавил, что мера говорит о стремлении "сохранить уважение к верховенству закона, хорошие отношения с соседями и всеми государствами мира". Также она введена для бесперебойной работы страны.
Шаг демонстрирует также твердое желание Габонской Республики соблюдать международные обязательства, подчеркнул полковник, слова которого приводит Agence France-Presse (AFP).
Снова выйти в море могут больше десятка судов, которые находятся в портах страны.
В минувшую среду в Габоне объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Руководитель республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема объявил об отставке президента страны Али Бонго Ондимба. При этом отмечалось, что он сохранит все гражданские права. Мятежники позже заявили о единогласном назначении генерала Бриса Олиги Нгемы президентом на переходный период.
Фото: ria.ru
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