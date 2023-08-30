В Габоне военные захватили власть и объявили о закрытии границ страны

Военные Габона по телевидению заявили об отмене результатов прошедших президентских выборов и роспуске всех институтов власти. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на агентство Франс Пресс.

Утром 30 августа стало известно, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба одержал победу на выборах главы государства, набрав 64,2 % голосов. Спустя несколько часов после объявления результатов высокопоставленные офицеры ВС Габона заявили о приходе к власти и отмене результатов выборов. СМИ сообщали о стрельбе в столице страны Либревиле. Также был введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет.