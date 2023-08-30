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В Габоне военные захватили власть и объявили о закрытии границ страны
Военные Габона по телевидению заявили об отмене результатов прошедших президентских выборов и роспуске всех институтов власти. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс.
Утром 30 августа стало известно, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба одержал победу на выборах главы государства, набрав 64,2 % голосов. Спустя несколько часов после объявления результатов высокопоставленные офицеры ВС Габона заявили о приходе к власти и отмене результатов выборов. СМИ сообщали о стрельбе в столице страны Либревиле. Также был введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет.
Ранее власти Габона приостановили вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24.
Президент Габона Али Бонго Ондимба помещен по домашний арест, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление военных, захватившихвласть. Также известно, что задержан сын президента.
Фото: Unsplash
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