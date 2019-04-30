В Гамбурге автомобиль протаранил крупный торговый центр

Пострадали 10 человек. Транспортное средство разбило стеклянные двери, проехало через отдел с сумками, снесло ограждение рядом с эскалатором и, остановившись, зависло над атриумом. За рулем машины находился 85-летний пенсионер. По предварительным данным, он потерял контроль над управлением автомобилем.