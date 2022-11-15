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В Гамбурге предложили разделить воинские захоронения на русские и украинские

Разделить павших воинов-освободителей по национальному признаку предлагают в немецком Гамбурге. На местных кладбищах покоятся останки около 1 400 советских солдат, и городская комиссия по военным захоронениям выступила за то, чтобы разделить их на русских и украинских. Предложение раскритиковали, поскольку в документах национальность указывалась как "русский" или "советский" без уточнения места рождения и этнической принадлежности. Кроме русских и украинцев тут покоятся и останки представителей других народов СССР, поэтому дифференцировать их по национальному признаку крайне трудно. Комиссия по военным захоронениям оправдывает свою инициативу недостатком средств для ухода за могилами.

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