В Гамбурге протестуют водители

Политики уничтожают наш транспортный бизнес бессмысленными налогами. Они разрушают все наше существование. Мы месяцами жили на сбережения, которые наш босс отложил благодаря хорошему управлению, вот на что мы живем. Они уничтожают нас. Вот и все. Ложь и обман.