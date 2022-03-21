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В Гамбурге протестуют водители

"Вы нас уничтожаете!". Рост цен на бензин в Европе провоцирует стихийные протесты в Германии. Машины с гудками и транспарантами проехали по Гамбургу. Водители высказывают недовольство повышением цен на топливо и введением дополнительных налогов. Протестующие отмечают - виноват в этом совсем не экономический кризис. По данным полиции, в акции приняли участие более двух сотен грузовиков.


Политики уничтожают наш транспортный бизнес бессмысленными налогами. Они разрушают все наше существование. Мы месяцами жили на сбережения, которые наш босс отложил благодаря хорошему управлению, вот на что мы живем. Они уничтожают нас. Вот и все. Ложь и обман.


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