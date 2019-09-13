В Гарварде раздали Шнобелевские премии

Награды за самые сомнительные изобретения и научные открытия вручили в Гарварде. Шнобелевскую премию в области экономики получили голландские и турецкие ученые. Они выяснили, через какие денежные купюры проще всего передаются бактерии. Наиболее опасны оказались американский доллар и румынский лей. В номинации "Медицина" победила теория о том, что пицца помогает избежать болезней или даже смерти, но только, если ее приготовили и съели в Италии. Также Шнобелевская премия мира досталась нескольким ученым из разных стран, которые установили шкалу для измерения приятных ощущений при щекотке. Победителям вручили банкноту в 10 триллионов зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в этой стране.