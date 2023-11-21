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В Газе уничтожают основы уважения к человеческой жизни, считают в ООН
Массовое убийство гражданских лиц в палестино-израильском конфликте является катастрофой в области прав человека. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет БЕЛТА.
По его словам, "некоторые рассматривают убийство гражданских лиц либо как приемлемый сопутствующий ущерб, либо как преднамеренное и полезное оружие войны", но это "гуманитарная катастрофа и катастрофа в области прав человека".
"Это представляет собой разрушение самого элементарного уважения к гуманным ценностям. Убийство стольких гражданских лиц нельзя списывать со счетов как сопутствующий ущерб. Только не в кибуце. Только не в лагере беженцев. И не в больнице", - сказал он.
Верховный комиссар считает, что массовая гибель детей в палестино-израильском конфликте может послужить только экстремизму, который будет продолжать передаваться из поколения в поколение.
Фото:pixabay.com
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