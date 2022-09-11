В Госдуму внесут законопроект об ответственности иноагентов за вмешательство в выборы

Законопроект об административной ответственности за вмешательство в российские выборы со стороны иноагентов внесут в Госдуму в ближайшие дни, в понедельник инициатива будет направлена на отзыв правительства РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию главыдумской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ВасилияПискарева.

"Мы разработали законопроект о введении весомой, пока еще административной, ответственности за вмешательство в выборы со стороны иностранных агентов", - сказал он на заседании ЦИК в воскресенье.

"Мы его в ближайшее время внесем. По нему есть уже поддержка Министерства юстиции [РФ]. <…> В понедельник направлю его в правительство, в течение двух недель мы надеемся получить оттуда ответную реакцию", - сообщил журналистам Пискарев, добавив, что проект будет внесен в Думу после получения отзыва кабмина.