В Генассамблее ООН почтили память погибшего в авиакатастрофе президента Ирана

Собравшиеся в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН делегации на мемориальном заседании почтили память президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе, сообщает ТАСС.



На заседание пришли Генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель 78-й сессии ГА Дэннис Фрэнсис и около 100 дипломатов, представляющих десятки стран. США и большинство европейских стран проигнорировали заседание.



Слово на мероприятии было предоставлено представителям региональных групп, в том числе от стран Африки, Азии, арабских государств, делегации Ирана, а также генсеку ООН и председателю ГА.



ГА традиционно собирается на такие заседания, чтобы почтить память государственных лидеров, которые ушли из жизни, занимая свой пост.



