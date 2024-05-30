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В Генассамблее ООН почтили память погибшего в авиакатастрофе президента Ирана
Собравшиеся в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН делегации на мемориальном заседании почтили память президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе, сообщает ТАСС.
На заседание пришли Генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель 78-й сессии ГА Дэннис Фрэнсис и около 100 дипломатов, представляющих десятки стран. США и большинство европейских стран проигнорировали заседание.
Слово на мероприятии было предоставлено представителям региональных групп, в том числе от стран Африки, Азии, арабских государств, делегации Ирана, а также генсеку ООН и председателю ГА.
ГА традиционно собирается на такие заседания, чтобы почтить память государственных лидеров, которые ушли из жизни, занимая свой пост.
19 мая на севере Ирана потерпел крушение вертолет с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту. Вместе с Раиси также летели глава МИД и ряд государственных деятелей исламской республики. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна погибли. Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня текущего года.
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