ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Генассамблее ООН почтили память погибшего в авиакатастрофе президента Ирана

В Генассамблее ООН почтили память погибшего в авиакатастрофе президента Ирана

Собравшиеся в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН делегации на мемориальном заседании почтили память президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе, сообщает ТАСС.

На заседание пришли Генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель 78-й сессии ГА Дэннис Фрэнсис и около 100 дипломатов, представляющих десятки стран. США и большинство европейских стран проигнорировали заседание.

Слово на мероприятии было предоставлено представителям региональных групп, в том числе от стран Африки, Азии, арабских государств, делегации Ирана, а также генсеку ООН и председателю ГА.

ГА традиционно собирается на такие заседания, чтобы почтить память государственных лидеров, которые ушли из жизни, занимая свой пост.

19 мая на севере Ирана потерпел крушение вертолет с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту. Вместе с Раиси также летели глава МИД и ряд государственных деятелей исламской республики. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна погибли. Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня текущего года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все