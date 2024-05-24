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В Генассамблее ООН приняли резолюцию по геноциду в Сребренице

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию по геноциду в Сребренице. Документ продвигали представители Боснии и Герцеговины, Германии и Руанды, его соавторами выступили в основном страны Запада. За высказались 84 государства, против - 19, в том числе Беларусь, Россия и Китай, воздержались 68 стран.

Перед голосованием перед присутствующими выступил президент Сербии, призвавший не поддерживать резолюцию. По словам Вучича, она носит политический характер и направлена против Сербии.

Александр Вучич, президент Сербии:
Почему вы запугивали государства, которые не хотели голосовать в поддержку резолюции, говоря, что если не проголосуют, не получат вашу поддержку и помощь в экономических и других вопросах. Это что, европейские демократические ценности - или вы думали, что я не смогу сказать об этом?

По словам Вучича, давление на членов ООН, несогласных с документом, оказывалось в течение недели, предваряющей голосование. Президент Сербии добавил, что эта резолюция откроет ящик Пандоры и Генассамблея ООН столкнется с десятками подобных проектов. Он также напомнил, что все люди, против которых были выдвинуты обвинения в связи с событиями в Сребренице, осуждены и приговорены к тюремному заключению.

При этом в Белграде регулярно указывают на то, что до сих пор безнаказанными остаются массовые убийства мусульманами тысяч боснийских сербов. Единственная цель принятия резолюции, по мнению Вучича, заключалась в том, чтобы возложить моральную и политическую ответственность на одну сторону - на Сербию и ее народ.

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