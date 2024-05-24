В Генассамблее ООН приняли резолюцию по геноциду в Сребренице

Александр Вучич, президент Сербии:

Почему вы запугивали государства, которые не хотели голосовать в поддержку резолюции, говоря, что если не проголосуют, не получат вашу поддержку и помощь в экономических и других вопросах. Это что, европейские демократические ценности - или вы думали, что я не смогу сказать об этом?