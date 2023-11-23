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В мире
В Германии 20 человек обвиняются в планировании госпереворота - Bild
23.11.2023
17:55
Президент
Все
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Недавно
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
1 час назад
Кого Лукашенко наградил на "Дожинках" в Климовичах
1 час назад
Лукашенко: В следующие пять лет отшлифуем страну и приведем ее в идеальное состояние
1 час назад
Политика
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Территориальные комиссии аккредитовали 593 национальных наблюдателя на выборах Президента Беларуси
14.11.2024
16:55
Минск и Астана разработали дорожную карту работы на 5 лет
14.11.2024
15:04
14 ноября в Беларуси большой законодательный день. Какие вопросы на повестке
14.11.2024
12:48
Ольга Чемоданова покинула президентскую гонку Беларуси
12.11.2024
19:29
Почему Сергей Бобриков решил больше не участвовать в электоральной кампании по выборам Президента
12.11.2024
16:38
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3 часа назад
Умерла актриса Светлана Светличная
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Экономика
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У биткоина снова рекорд - криптовалюта стоит больше 90 тыс. долларов
15.11.2024
12:00
В Беларуси 3,5 тыс. сельхозобъектов включены в план по сносу - какой процент работ уже выполнен
14.11.2024
22:57
Беларусь и Казахстан подписали контракты на 90 млн долларов
14.11.2024
19:55
Узнали, во сколько глобальное потепление обходится мировой экономике
14.11.2024
11:30
Каким странам пришелся по вкусу белорусский сахар в 2024 году
14.11.2024
11:14
В мире
Все
Президент Абхазии пообещал уйти в отставку, когда здание парламента освободят протестующие
Недавно
Разрушительная стихия накрыла север Филиппин и атаковала Гондурас
1 час назад
Выходка оппозиции в Грузии и призывы к протестам
2 часа назад
В Грузии подписали итоговый протокол парламентских выборов - кто набрал больше голосов
1 час назад
Регионы
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
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11.11.2024
17:24
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05.11.2024
18:35
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05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
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Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
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12:20
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
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