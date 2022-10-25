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В Германии 25 % предприятий готовы к сокращению рабочих

В Германии четверть предприятий намерены сокращать рабочих на фоне энергокризиса. Немецким компаниям приходится отказываться от реализации ранее запланированных проектов, а в некоторых случаях останавливать производство. Другие же, например, планируют переместить производство из Германии в страны с более комфортными условиями ведения бизнеса.

Фото:pixabay.com

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