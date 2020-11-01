В Германии агрессивная толпа напала на полицейских

Карантинные меры сказываются и на эмоциональном состоянии жителей Германии. Во Франкфурте-на-Майне группа молодых людей - до 800 человек - атаковала полицейских. Как сообщила газета Bild, дежурный патруль находился на одной из торговых улиц города, когда неожиданно в полицейских полетели камни и бутылки. Только после прибытия подкрепления ситуацию удалось взять под контроль. Были задержаны 9 человек.