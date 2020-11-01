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В Германии агрессивная толпа напала на полицейских

Карантинные меры сказываются и на эмоциональном состоянии жителей Германии. Во Франкфурте-на-Майне группа молодых людей - до 800 человек - атаковала полицейских. Как сообщила газета Bild, дежурный патруль находился на одной из торговых улиц города, когда неожиданно в полицейских полетели камни и бутылки. Только после прибытия подкрепления ситуацию удалось взять под контроль. Были задержаны 9 человек.

Рост агрессии из-за COVID-ограничений

К слову, это уже не первая атака молодежи в городе. В пятницу вечером около 25 подростков напали на полицейских, когда те хотели разнять двух дравшихся мужчин. Правоохранители считают, что причиной возросшей агрессии со стороны молодежи являются COVID-ограничения, которые не позволяют переключиться на клубы или стадионы.

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