В Германии арестовали мужчин, которых подозревают в съемке детской порнографии

В Германии разгорается скандал. Арестовали троих мужчин, которых подозревают в съемке детской порнографии. Причем информация об этом поступала в местные органы по делам молодежи еще в 2016 году, но тогда до полноценного расследования дело не дошло. Теперь же выяснилось, что преступная сеть действовала в течение как минимум 10-ти лет. На данном этапе известно о 29-ти случаях надругательства над детьми от 4 до 13-ти лет. Во время обысков обнаружено около 13-ти тысяч видеофайлов с детской порнографией.