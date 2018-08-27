В Германии, Австрии и Италии - снегопад. В Чехии - заморозки

В горных районах Германии, Австрии и Италии прошел снегопад. На некоторых склонах выпало до 40 сантиметров осадков. Из-за такой неожиданной погоды десятки авто застряли на обочинах. Снег в регион принес холодный фронт, который движется по центральной Европе. Правда, синоптики отмечают - похолодание скоро отступит и будет вновь 30 тепла.