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В Германии, Австрии и Италии - снегопад. В Чехии - заморозки

В горных районах Германии, Австрии и Италии прошел снегопад. На некоторых склонах выпало до 40 сантиметров осадков. Из-за такой неожиданной погоды десятки авто застряли на обочинах. Снег в регион принес холодный фронт, который движется по центральной Европе. Правда, синоптики отмечают - похолодание скоро отступит и будет вновь 30 тепла.

Заморозки пришли и в Чехию. Минувшей ночью в регионе Южная Богемия было до минус 8 с половиной градусов. Ранее страна изнывала от жары. Специалисты утверждают, что контрастные температуры говорят об изменениях климата, которые вызваны глобальным потеплением.

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