3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Германии, Австрии и Италии - снегопад. В Чехии - заморозки
В горных районах Германии, Австрии и Италии прошел снегопад. На некоторых склонах выпало до 40 сантиметров осадков. Из-за такой неожиданной погоды десятки авто застряли на обочинах. Снег в регион принес холодный фронт, который движется по центральной Европе. Правда, синоптики отмечают - похолодание скоро отступит и будет вновь 30 тепла.
Заморозки пришли и в Чехию. Минувшей ночью в регионе Южная Богемия было до минус 8 с половиной градусов. Ранее страна изнывала от жары. Специалисты утверждают, что контрастные температуры говорят об изменениях климата, которые вызваны глобальным потеплением.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов