В Германии бастуют предприятия, к стачкам присоединились заводы Ford, Bosch, BMW

Около 200 тысяч рабочих немецких предприятий приняли участие в забастовках с требованием повышения зарплаты. Об этом сообщает новостной портал Tagesschau со ссылкой на профсоюз. Организация требует поднять зарплаты работникам отрасли - это 3 миллиона 800 тысяч человек - на 8 %. К стачкам присоединились также работники заводов Ford, Bosch, BMW и других крупных производителей. Связано это с ростом цен в стране и снижением покупательской способности граждан. Между тем представители немецких предприятий заявили, что резервов для повышения зарплат у них практически нет.