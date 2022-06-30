В Германии будут бороться с дискриминацией русскоязычных

Депутат бундестага Шмидт объявил о создании общественной организации, которая будет отслеживать и пресекать факты дискриминации русскоязычных жителей Германии. В ФРГ за последние месяцы отмечены тысячи случаев преследования по национальному или языковому признаку, совершались сотнями насильственные преступления, случались поджоги учебных заведений. В основном подобное числится за украинскими активистами. Однако структуры власти и даже общеобразовательные школы также участвовали в кампании демонизации русскоязычных жителей Германии: от детей требовали покаяний, людей увольняли с работы. Теперь информацию о подобных случаях будет собирать специальная организация: ее сотрудники помогут пострадавшим оформить иск и добиться справедливости.