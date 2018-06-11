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В Германии бушует непогода

Мощные ливни и штормовой ветер не стихают в стране уже несколько дней. Потоки воды смывают улицы и топят первые этажи зданий. Непогода коснулась и работы аэропортов. Так, из Франкфурта-на-Майне накануне не смогли вылететь около 10 самолетов. Ситуация затронула более тысячи пассажиров.

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