В Германии до сих пор не уверены в необходимости поставок в Украину танков "Леопард". Накануне бундестагу не удалось санкционировать передачу этой боевой техники. О бесперспективности дальнейшего наращивания вооружений заявил депутат Дитмар Барч.

Ваше соревнование, кто отправит больше оружия, ни на миллиметр не приблизило нас к миру. Но вы продолжаете в том же духе. Объясните мне две вещи: что будет после поставки танков? Какой следующий шаг? А главное - какова ваша цель в войне? И если вы думаете, что сможете победить против ядерной державы, то вы глубоко ошибаетесь.

