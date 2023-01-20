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В Германии до сих пор не уверены в необходимости поставок в Украину танков
В Германии до сих пор не уверены в необходимости поставок в Украину танков "Леопард". Накануне бундестагу не удалось санкционировать передачу этой боевой техники. О бесперспективности дальнейшего наращивания вооружений заявил депутат Дитмар Барч.
Ваше соревнование, кто отправит больше оружия, ни на миллиметр не приблизило нас к миру. Но вы продолжаете в том же духе. Объясните мне две вещи: что будет после поставки танков? Какой следующий шаг? А главное - какова ваша цель в войне? И если вы думаете, что сможете победить против ядерной державы, то вы глубоко ошибаетесь.
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