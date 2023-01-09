В Германии экоактивисты пытаются помешать уничтожению деревни для разработки нового угольного месторождения

Сотни климатических активистов собрались в деревне Лютцерат в Западной Германии, чтобы спасти ее от уничтожения. Решение о ликвидации населенного пункта было принято, когда выяснилось, что под ним находится большой пласт каменного угля. Его намерена разрабатывать одна из энергетических компаний.

Некоторые жители уже покинули поселок, в их дома заселились экоактивисты. Они также разбили палаточный лагерь и намерены помешать планам властей. А те в свою очередь настаивают, что Лютцерат нужно освободить до конца января.