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В Германии экоактивисты пытаются помешать уничтожению деревни для разработки нового угольного месторождения

Сотни климатических активистов собрались в деревне Лютцерат в Западной Германии, чтобы спасти ее от уничтожения. Решение о ликвидации населенного пункта было принято, когда выяснилось, что под ним находится большой пласт каменного угля. Его намерена разрабатывать одна из энергетических компаний.

Некоторые жители уже покинули поселок, в их дома заселились экоактивисты. Они также разбили палаточный лагерь и намерены помешать планам властей. А те в свою очередь настаивают, что Лютцерат нужно освободить до конца января.

Страна нуждается в топливе. Из-за энергокризиса Берлин был вынужден возобновить использование угольных ТЭЦ.

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