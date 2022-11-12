В Германии экономисты призывают к отмене санкций

Локдауны уже серьезно подорвали малый и средний бизнес. То же делает нынешняя санкционная политика нашего правительства, прежде всего нашего дуэта высокопоставленных "зеленых" политиков, которые хотят разжечь все больше и больше антипатии к русскому народу и фактически подталкивают эту войну дальше. Это наносит вред и имеет огромные масштабы.

Кристиан Крайсс, профессор экономики Ааленского университета (Германия)