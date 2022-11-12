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В Германии экономисты призывают к отмене санкций

Целесообразность принятого Западом курса в отношении Украины все чаще ставят под сомнение и в Европе (главным образом в вопросе санкционной политики). О том, что введенные ограничения губительны для экономики, заявил профессор немецкого университета Кристиан Крайсс. Он сослался на прогноз аналитиков о грядущем экономическом сокращении на 20-30 %. Инфляция в Германии уже достигла 70-летнего пика, превысив 10 % по итогам октября.


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Локдауны уже серьезно подорвали малый и средний бизнес. То же делает нынешняя санкционная политика нашего правительства, прежде всего нашего дуэта высокопоставленных "зеленых" политиков, которые хотят разжечь все больше и больше антипатии к русскому народу и фактически подталкивают эту войну дальше. Это наносит вред и имеет огромные масштабы.
Кристиан Крайсс, профессор экономики Ааленского университета (Германия)

Эта санкционная политика - больше никакой нефти из России, никакого газа – это так абсурдно. Затем этот газ путешествует по всему миру и попадает сюда в виде грязного газа, добываемого в результате гидроразрыва пласта".


Санкционный бумеранг больно бьет по карману европейцев

Растущая инфляция, высокие цены на газ, электричество и отопление, а также ухудшение условий жизни. Таков итог западных санкций для простых европейцев. 10-12 градусов тепла в детских учреждениях. А колледж в Авиньоне и вовсе закрылся из-за нехватки денег на отопление.


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Стоят ли антироссийские санкции здоровья детей? Предлагает задуматься лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино на страничке в Twitter.

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