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В Германии готовятся к масштабным забастовкам

Германия начнет Новый год с забастовок. О подготовке масштабных акций сообщает издание Bild.

С 8 января стачки могут затронуть сразу три отрасли экономики ФРГ: бастовать начнут фермеры, машинисты поездов и дальнобойщики.

Аграрии недовольны увеличением налога на транспортные средства, а также тем, что сельскохозяйственное дизельное топливо станет дороже. Дальнобойщиков не устраивает недавнее повышение платы за проезд по автобанам грузовиков. Машинисты потребуют увеличения зарплат и уменьшения рабочих часов. Не исключено, что к забастовкам присоединятся и рестораторы, недовольные повышением НДС на продукты питания.

В любом случае, акции грозят срывом поставок и блокадой транспорта - это отразится на жизни подавляющего большинства немцев.

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