В Германии готовятся к масштабным забастовкам

Аграрии недовольны увеличением налога на транспортные средства, а также тем, что сельскохозяйственное дизельное топливо станет дороже. Дальнобойщиков не устраивает недавнее повышение платы за проезд по автобанам грузовиков. Машинисты потребуют увеличения зарплат и уменьшения рабочих часов. Не исключено, что к забастовкам присоединятся и рестораторы, недовольные повышением НДС на продукты питания.