В Германии инфляция поставила рекорд, 40 тыс. человек не вышли на работу, аграрии в ярости - станет ли это финальным аккордом для Шольца

Дороги Германии блокируют дальнобойщики, бастуют Франция, Австрия, Чехия, Румыния, Польша, даже Литва. Что случилось с райским садом Борреля? Откуда такой взрыв гнева и возмущений?

Началось все, когда Брюссель принял "Зеленый пакт", согласно которому фермеры 27 стран должны совершить экологический переход, то есть сократить выбросы и сократить поголовье скота. Сначала всколыхнулись Нидерланды, потом - Бельгия, и пошло-поехало.

"Неделя гнева" - так назвали фермеры в середине января свое агростояние против решений кабинета канцлера ФРГ Олафа Шольца. Сам "одноглазый Олаф" даже убегал от аграриев. Зато политику партии попытался объяснить немецкий министр финансов. Неудачно - освистали. Еще бы - после таких слов!

Когда проблемы в экономике отчетливо замаячили, Шольц попытался сделать финт ушами и перебросить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. Изначально деньги резервировали для борьбы с пандемией. Их и решил освоить канцлер еще в ноябре. Но достать заначку в 60 млрд евро не разрешил Конституционный суд и погрозил пальцем: просто так менять статьи расходов запрещено.

Это следствие того, что правительство не способно решать насущные проблемы. Более того, своей некомпетентностью правительство заводит ситуацию в экономике Германии в тупик. С одной стороны, из-за той экологической повестки, которую пропагандирует правительство, были закрыты атомные электростанции, происходит отказ от угольных электростанций. А брать электроэнергию негде. То есть нужно ее задорого экспортировать с АЭС соседних стран. С другой стороны, санкционная политика в отношении Российской Федерации, когда поставки трубопроводного дешевого российского газа перекрылись из-за идеологических соображений, когда "некто" взорвал "Северные потоки". Все это, конечно же, валится ворохом проблем на немецкую экономику, а в конечно счете - на немецкий бизнес и на потребителя. Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии"

И тогда канцлер пошел другим путем. Залатать дыры в бюджете решил, затянув пояс. Естественно, не себе. Не нашел ничего лучше, как сэкономить на фермерах, урезав льготы и сократив субсидии. Аграрии подобной авантюры и неуважения, мягко говоря, не поняли на фоне безумных траншей Украине.





Пустить под откос локомотив европейской экономики решили и машинисты. Начиная с 23 января на работу не вышли примерно 40 тыс. человек. Повод - стремительно растущая в стране инфляция.

Согласно данным Федерального статистического бюро Германии, инфляция в стране составила 7,9 %. Для ФРГ это исторический рекорд - самый высокий показатель почти за полвека. При этом потребительские цены взлетели на 8,7 %. Не радуют и цены на газ: за год голубое топливо "потяжелело" на 301 пункт.

Нынешняя забастовка машинистов действительно масштабная: было отменено до 80 % маршрутов на поездах. Под ударом оказались и пригородные электрички, немцы не могли добраться даже до своей работы. Экономисты аккуратно говорят: "Ущерб может дойти до миллиарда евро".

Требования железнодорожников: повысить зарплату на 500 евро в месяц, выплатить единовременную компенсацию в 3 тыс. евро из-за инфляции и сократить рабочую неделю на три часа (до 35 часов). Правительство идти на уступки не может: бюджет 2024 года верстался с учетом дыры в 17 млрд евро.

Все это способно стать финальным аккордом для Шольца, рейтинг которого стремительно катится в пропасть.





Сложно адекватно относиться к политику, который во всех бедах винит кого угодно, но не себя. Например, в новогоднем обращении Шольц опять заявил, что провалы в экономике - это все Путин.