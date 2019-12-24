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В Германии из рефрижератора освободили 11 афганских беженцев
Попытка мигрантов нелегально добраться до Германии едва не стоила им жизни. 11 выходцев из Афганистана освободили из фуры в Баварии. Известно, что беженцы забрались в турецкую машину с фруктами в Сербии. Уже на территории Германии они стали испытывать проблемы с дыханием и позвали на помощь. К счастью, ничего не подозревавший водитель услышал стук и освободил нелегалов. Все они были госпитализированы.Напомним, два месяца назад в британском городе Эссекс была обнаружена фура с телами 39 мигрантов. Они оказались гражданами Вьетнама.
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