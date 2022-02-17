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В Германии из-за сильного ветра приостановлено движение поездов

Ненастная погода обрушилась и на Германию. На северо-востоке страны из-за сильного ветра остановлено движение поездов. Скорость ветра в некоторых районах страны достигала 42 метров в секунду. Информации о пострадавших не поступало.

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