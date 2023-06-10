В Германии изучают данные о причастности Польши к подрыву "Северных потоков"

Предположительно, именно Польша была центром логистики и финансирования атак на "Северные потоки" - информирует The Wall Street Journal. Следователи ФРГ изучают улики о том, что диверсанты использовали эту страну как оперативную базу. В частности, специалисты выясняют причину, по которой яхта "Андромеда", которую, как предполагает следствие, использовали для организации подрывов, зашла в польские воды. На судне якобы обнаружили следы взрывчатки, ДНК и даже отпечатки пальцев. Напомним, ранее немецкое СМИ опубликовало совместное расследование с коллегами из Европы, где описывало версию причастности к взрывам минимум двух украинцев.