В Германии массовая забастовка железнодорожников парализовала страну

В Германии Рождество под угрозой. Массовая забастовка железнодорожников парализовала страну. Профсоюз недоволен тем, что не удалось добиться повышения зарплаты для 160 000 работников. Компания "Дойче Бан" приостановила движение поездов. Стачка коснулась миллионов пaccaжиpoв. Из-за специфики организации транспорта в Германии забастовка отразилась и на движении электричек и метро.