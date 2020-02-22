В Германии могут ужесточить правила владения оружием

В Германии после стрельбы по людям в городе Ханау могут ужесточить правила владения огнестрельным оружием. С такой инициативой выступил глава МВД ФРГХорст Зеехофер. Сейчас в Германии не проводят регулярные медпроверки в отношении владельцев "стволов". Против таких правил давно выступают многие эксперты.В четверг житель Ханау расстрелял 9 человек в кальянных. А потом убил свою мать. МВД ФРГ признало стрельбу терактом.