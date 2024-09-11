В Германии мост обрушился в Эльбу, на улицы Дрездена хлынул кипяток

Разрушение моста произошло в Дрездене. Часть сооружения с трамвайными путями и пешеходной зоной обрушилась в реку Эльбу. Путепровод является важной транспортной артерией, соединяющей старый и новый город. В результате ЧП повреждены трубы - вышла из строя цепь центрального теплоснабжения. На некоторые улицы хлынул кипяток. О пострадавших и причинах инцидента не сообщается.