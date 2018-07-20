В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса в немецком Любеке. 14 человек пострадали, из них двое получили тяжелые ранения. Полиция задержала нападавшего. Выяснилось, что он является уроженцем Ирана. Другие подробности пока не известны.