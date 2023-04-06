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В Германии на митинге потребовали доказательств согласия шведского народа вступить в НАТО

Прекратить поставки оружия в Украину и найти дипломатическое решение конфликта. Жители Германии вышли на улицы Мюнхена. Протестующие прошли с транспарантами "Дипломатия вместо гранат" и "Без оружия мы достигнем мира". По словам участников митинга, поставки оружия и расширение НАТО угрожают перемирию в Европе. Поводом для демонстрации стало принятие Финляндии в Североатлантический альянс.

Мы требуем, чтобы СМИ и правительство говорили о темах, которые сегодня замалчиваются. Мы требуем результатов расследования о согласии шведского народа вступить в НАТО и просим Стокгольм обдумать это решение.
Митингующий

Против членства Швеции в НАТО выступили и демонстранты у штаб-квартиры альянса. Там также прошла акция протеста против поставок оружия в Украину.

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