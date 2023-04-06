3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Германии на митинге потребовали доказательств согласия шведского народа вступить в НАТО
Прекратить поставки оружия в Украину и найти дипломатическое решение конфликта. Жители Германии вышли на улицы Мюнхена. Протестующие прошли с транспарантами "Дипломатия вместо гранат" и "Без оружия мы достигнем мира". По словам участников митинга, поставки оружия и расширение НАТО угрожают перемирию в Европе. Поводом для демонстрации стало принятие Финляндии в Североатлантический альянс.
Мы требуем, чтобы СМИ и правительство говорили о темах, которые сегодня замалчиваются. Мы требуем результатов расследования о согласии шведского народа вступить в НАТО и просим Стокгольм обдумать это решение.
Против членства Швеции в НАТО выступили и демонстранты у штаб-квартиры альянса. Там также прошла акция протеста против поставок оружия в Украину.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все