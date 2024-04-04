В Германии на причастность к экстремизму проверяют около 400 полицейских

По меньшей мере 400 полицейских проверяют в Германии по подозрению в правоэкстремистских взглядах и поддержке идеологии заговора. Об этом сообщает портал Zeit Online со ссылкой на данные министерств внутренних дел германских земель, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что фактическое число подозреваемых сотрудников правоохранительных органов может быть значительно выше, поскольку Берлин, Мекленбург-Передняя Померания, Бремен и Тюрингия не предоставили актуальных данных.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройл заявил, что полицейские с экстремистскими взглядами представляют угрозу демократии и верховенству закона. "Я не хочу, чтобы эти люди работали в полиции", - сказал он.

Комиссар полиции Бундестага Ули Греч в свою очередь указал на то, что сейчас правые экстремисты намеренно пытаются дестабилизировать полицию. "Опасность больше, чем когда-либо. Для всей страны. А значит, и для полиции", - считает он.

В 2022 году Федеральное министерство внутренних дел опубликовало отчет о ситуации с экстремизмом в федеральных органах безопасности. Тогда стало известно, что 327 сотрудников привлекались к ответственности за три года из-за связей с правым экстремизмом или с движением "Граждане рейха".