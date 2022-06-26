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В Германии начали подготовку населения и бизнеса к "трудным временам"
В Германии начали подготовку населения и бизнеса к "трудным временам" из-за энергокризиса - сообщает агентство Bloomberg. В материале отмечается: домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, эксперты призывают людей экономить деньги и энергию. Отказ от поставок российского газа Германии обойдется дорого. По оценкам Бундесбанка, экономика страны в 2023 году сократится более чем на 3 %.
Серьезно обеспокоены тем, что сокращение поставок из России привело к стремительному росту стоимости сырья, и энергетические компании Франции. "Мы должны коллективно реагировать на спрос на энергию", - говорится в совместном открытом письме руководящих лиц отрасли.
Рост цен на топливо в США
Продолжают расти цены на топливо в США. Так, в Техасе за галлон дизеля заплатить придется без малого 6 долларов. Местные жители делятся своими способами экономии. Так, один американец заправил грузовик на 187 долларов и уехал не заплатив. Теперь ему необходимо выплатить штраф - всего в 85 долларов. "Это грандиозная экономия - 102 доллара", - пишет водитель грузовика в соцсетях.