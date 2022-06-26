В Германии начали подготовку населения и бизнеса к "трудным временам" из-за энергокризиса - сообщает агентство Bloomberg. В материале отмечается: домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, эксперты призывают людей экономить деньги и энергию. Отказ от поставок российского газа Германии обойдется дорого. По оценкам Бундесбанка, экономика страны в 2023 году сократится более чем на 3 %.



Серьезно обеспокоены тем, что сокращение поставок из России привело к стремительному росту стоимости сырья, и энергетические компании Франции. "Мы должны коллективно реагировать на спрос на энергию", - говорится в совместном открытом письме руководящих лиц отрасли.

