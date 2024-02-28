В Германии намерены вырыть ров перед зданием бундестага, сообщают немецкие СМИ

Все дальше от народа. Немецкий парламент будет отгорожен от граждан масштабными фортификационными сооружениями, сообщает Berliner Zeitung. Вдоль фасада здания бундестага в ближайшие месяцы планируется вырыть ров длиной 150 и глубиной в 2 метра. Предполагается, что это позволит защитить немецких парламентариев от террористических угроз. При этом нельзя сказать, что такая опасность велика: до настоящего момента никаких поползновений атаковать бундестаг не наблюдалось.



Власти германской столицы недовольны, но изменить что-либо не в силах: в центре Берлина неизбежно появится огромная яма стоимостью в десятки миллионов евро: решение на этот счет принято и обсуждению не подлежит.