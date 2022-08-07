В Германии не хватает лекарств. Об этом сообщает глава Ассоциации фармацевтов страны. Многие наименования препаратов закупались в Индии и Китае. Однако из-за санкций разрушена значительная часть логистических цепочек, парализована доставка грузов в Европу через Россию. Аптеки быстро пустеют, и в дефиците могут оказаться самые необходимые, а главное доступные лекарства, ведь из Индии и Китая поставлялись недорогие препараты. А для немцев это сейчас важно: по статистике, за чертой бедности в стране живут уже почти 16 % граждан. После уплаты коммунальных и арендных платежей многим людям денег не хватает даже на пропитание.