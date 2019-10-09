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В Германии неизвестные обстреляли людей возле синагоги. Есть погибшие

Срочные новости приходят из Германии. В городе Галле неизвестные, вооруженные автоматом, обстреляли людей недалеко от синагоги, после чего скрылись на автомобиле. В сторону еврейского кладбища полетела ручная граната. Погибли два человека. Об этом сообщила местная полиция. Есть раненые. Местных жителей призвали не покидать свои дома. В городе идет операция по задержанию злоумышленников.

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