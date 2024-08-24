В Германии неизвестный с ножом напал на людей - трое скончались

В немецком Золингене 23 августа во время празднования Дня города неизвестный принялся полосовать ножом окружающих. Из 12 пострадавших 3 скончались на месте, еще 9 человек были доставлены в больницы.

Преступнику удалось скрыться. Полиция ведет преследование убийцы, но пока безрезультатно. Въезды и выезды из Золингена перекрыты, над городом кружат вертолеты. О преступнике известно лишь, что им был человек ближневосточной внешности.

Если это так, то вопрос о рациональности иммиграционной политики правительства будет поставлен оппозицией справа и слева как никогда остро.