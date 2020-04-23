В Германии одобрили первые клинические испытания вакцины от коронавируса

В первом этапе примут участие 200 человек. Эти испытания должны выявить общую переносимость компонентов вакцины и ее способность вызывать иммунную реакцию. На втором этапе лекарство испытают на еще одной группе добровольцев, в которую на этот раз будут входить люди с повышенным риском заражения COVID-19.

Сообщается, что в ближайшее время в ФРГ к тестированию допустят еще несколько возможных вакцин.



