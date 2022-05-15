В Германии ограничат скорость на автобанах
Рост инфляции, заоблачные цены на бензин и нехватка удобрений. Вот она - обратная сторона западных санкций. В Германии для экономии топлива временно ограничат скорость на автобанах - сообщают местные СМИ. До какого именно значения снизят скоростной порог - пока неизвестно. Отмечается, что к такому решению пришли министры окружающей среды федеральных земель страны. Вред санкционной политики для Германии уже признали и в бундестаге.
Неужели вы не видите, что санкционная политика вредит нам больше, чем Путину? Неужели вы не замечаете, что с февраля евро постоянно дешевеет и сдает позиции, в то время как рубль котируется гораздо выше, чемначале войны? Пора уже задуматься, почему так происходит. У России есть возможность продать свои энергоносители кому-то еще, потому что большая часть мира не поддерживает ваши санкции. Германия потеряет важные секторы промышленности, если страна будет следовать курсу госпожи Бербок. Господин канцлер, оставьте уже свои зеленые игры с энергетикой и займитесь реальными проблемами людей в своей стране.
Доллар сдает позиции
Оплата российского газа рублями пошатнула роль доллара - заявил эксперт китайской газеты "Хуаньцю шибао". Специалист отметил: эффективность принятых Москвой мер доказала несостоятельность санкционной политики США и Запада.