В Германии опасаются остановки предприятий и закрытия магазинов

В Германии опасаются массового закрытия магазинов - они не выдерживают роста стоимости электричества. Также падает покупательская способность населения, продажи снижаются. Как пишут местные СМИ, без господдержки немецкие города и муниципалитеты ждет «настоящая катастрофа». Неутешительный прогноз сделали и в Торгово-промышленной палате Германии. Из-за энергетического кризиса на части предприятий страны может остановиться производство. Как сообщил глава объединения, их просят о помощи множество компаний, которые больше не получают контрактов на поставку энергии. Если не будет найдено решение, говорят эксперты, часть экономики остановится. И ограничение цен на газ решить проблему не поможет.