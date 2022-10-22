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В Германии опасаются остановки предприятий и закрытия магазинов
В Германии опасаются массового закрытия магазинов - они не выдерживают роста стоимости электричества. Также падает покупательская способность населения, продажи снижаются. Как пишут местные СМИ, без господдержки немецкие города и муниципалитеты ждет «настоящая катастрофа». Неутешительный прогноз сделали и в Торгово-промышленной палате Германии. Из-за энергетического кризиса на части предприятий страны может остановиться производство. Как сообщил глава объединения, их просят о помощи множество компаний, которые больше не получают контрактов на поставку энергии. Если не будет найдено решение, говорят эксперты, часть экономики остановится. И ограничение цен на газ решить проблему не поможет.
Фото: aussiedlerbote.de
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