В Германии организовали центр по координации поставок военной помощи Украине

Не отдают себе отчет европейцы и в совершенной бесконтрольности поставок оружия в Украину. Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи. Действовать он будет на базе европейского командования Вооруженных сил США в Штутгарте. В сотрудниках центра - представители по меньшей мере 15 стран.