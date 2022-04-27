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В Германии организовали центр по координации поставок военной помощи Украине

Не отдают себе отчет европейцы и в совершенной бесконтрольности поставок оружия в Украину. Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи. Действовать он будет на базе европейского командования Вооруженных сил США в Штутгарте. В сотрудниках центра - представители по меньшей мере 15 стран.

Запад продолжает накачивать Украину оружием

Процесс милитаризации Украины не останавливается. О новых поставках вооружений заявляют Великобритания и Канада. Лондон собирается передать Киеву высокотехнологичные ракеты класса Brimstone. Оттава направит 8 бронемобилей. Ранее Германия объявила о планах передачи Украине зенитных самоходок "Гепард" и танков "Леопард". США направят партию комплексовна 800 миллионов долларов.

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