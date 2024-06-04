Улицы баварского городка ушли под воду, жители китайской провинции пересели на лодки, неутешительные прогнозы и на Шри-Ланке

В Германии из-за проливных дождей улицы баварского городка Райхертсхофен ушли под воду - система канализации не справилась с задачей. Осадки привели к наводнениям. С такой мощной стихией местные жители еще не сталкивались. Часть населенного пункта удалось спасти насыпными заграждениями.

Сильные дожди привели к подтоплениям и на Шри-Ланке. В ближайшие дни, по прогнозам, дожди продолжатся. Министерство образования объявило о закрытии всех школ в стране, а Министерство энергетики приостановило поставки электроэнергии в несколько регионов. Похожая ситуация наблюдается и в китайской провинции Гуандун. Там машины буквально плавают в воде, а местные жители пересели на лодки.